Ecoutons la nature – Hôtel Parc Beaumont Pau 5 juillet 2025 09:00

Pyrénées-Atlantiques

Multi BEES-ATELIER Nature Adulte/Ado

Envie de vivre une expérience nature tout en douceur ?

Un atelier en groupe ou en solo…

Ecoutons la nature Une invitation au soin et à la relaxation, tout naturellement !

Une expérience insolite

Apaisement et relaxation garantie

Dans un cadre exceptionnel !

Et si les plantes prenez soin de vous… ? .

Hôtel Parc Beaumont 1 Avenue Édouard VII

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 56 96 myriamfretier@multibees.com

