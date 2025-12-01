Ecovillage Tunis sur Seine : un souk de Noël atypique Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Écovillage de Noël X Tunis-sur-Seine – 13 & 14 Décembre 2025

Au Point Fort d’Aubervilliers

En partenariat avec Le Point Fort d’Aubervilliers, Tunis-sur-Seine revient avec la 3ᵉ édition de son Écovillage de Noël, un espace de rencontres, d’échanges et de découvertes autour des savoir-faire, de la créativité et des initiatives éco-responsables.Cette nouvelle édition du Souk de Noël met à l’honneur des créateur·ices, artisan·es et producteur·ices venu·es de Tunisie et d’autres horizons. Vous y trouverez de l’artisanat contemporain, des épiceries fines, des objets de décoration et des œuvres d’art — pour tous les goûts et toutes les curiosités.Un moment convivial pour célébrer les fêtes dans une ambiance chaleureuse et engagée.

Au programme :

* Un souk de Noël varié et créatif

*Une tombola pleine de surprises

*Concerts samedi soir – line-up révélé jeudi !

*Un foodtruck lablabi pour déguster cette soupe tunisienne chaude et réconfortante

*Des déambulations musicales le dimanche avec Tabbel Kerkennah, percussionnistes tunisiens des îles Kerkennah, pour faire vibrer le souk et animer petits et grands

Samedi 13 Décembre

12h – 19h : Souk de Noël / Foodtruck lablabi

19h – 00h : Concerts (entrée payante) Dimanche 14 Décembre

12h – 19h : Souk de Noël / Foodtruck lablabi / Déambulations musicales avec Tabbel Kerkennah

Venez célébrer la magie de Noël avec Tunis-sur-Seine et Le Point Fort d’Aubervilliers

Souk de Noël 100% écoresponsable, concerts, animations, Tombola, foodtruck

Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

dimanche

de 12h00 à 19h00

samedi

de 12h00 à 19h00

gratuit

les concerts du samedi soir sont payants

Tout public.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

associationtunissurseine@gmail.com https://www.facebook.com/TunisSurSeine https://www.facebook.com/TunisSurSeine