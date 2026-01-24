Ecran du Jeudi Arco Saint-Amand-Montrond
Ecran du Jeudi Arco Saint-Amand-Montrond jeudi 5 février 2026.
Ecran du Jeudi Arco
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-05 20:30:00
fin : 2026-02-05 22:00:00
Date(s) :
2026-02-05
Film d’animation d’Ugo Bienvenu
Remarqué au festival de Cannes et nommé aux Oscars, ce premier film d’animation d’Ugo Bienvenu raconte l’histoire d’un jeune adolescent Arco qui utilise une cape pour voyager dans le temps. .
English :
Animated film by Ugo Bienvenu
