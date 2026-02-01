Ecran du Jeudi Ce que la nature te dit Saint-Amand-Montrond
Ecran du Jeudi Ce que la nature te dit Saint-Amand-Montrond jeudi 12 février 2026.
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher
Début : Jeudi 2026-02-12 20:30:00
fin : 2026-02-12 22:30:00
2026-02-12
Film de Hong Sangsoo
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 04 13
English :
Film by Hong Sangsoo
