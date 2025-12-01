Ecran du jeudi Ciné-rencontre Indomptables Saint-Amand-Montrond

Ecran du jeudi Ciné-rencontre Indomptables

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher

Début : Vendredi 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 22:30:00

2025-12-11

Film de Thomas NGijol

À Yaoundé, le commissaire Billong enquête sur le meurtre d’un officier de police. Dans la rue comme au sein de sa famille, il peine à maintenir l’ordre. .

+33 2 48 60 04 13

Film by Thomas NGijol

