Ecran du jeudi Ciné-rencontre Indomptables Saint-Amand-Montrond

Ecran du jeudi Ciné-rencontre Indomptables
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher
Début : Vendredi 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-11 22:30:00
2025-12-11
Film de Thomas NGijol
À Yaoundé, le commissaire Billong enquête sur le meurtre d’un officier de police. Dans la rue comme au sein de sa famille, il peine à maintenir l’ordre. .
English :
Film by Thomas NGijol
