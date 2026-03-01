Ecran du Jeudi L’engloutie

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19 22:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Film de Louis Hémon, Prix Jean Vigo 2025

1899, par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. 5.5 .

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13

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English :

Film by Louis Hémon, Prix Jean Vigo 2025

L’événement Ecran du Jeudi L’engloutie Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE