Ecran du Jeudi L’engloutie Saint-Amand-Montrond
Ecran du Jeudi L’engloutie Saint-Amand-Montrond jeudi 19 mars 2026.
Ecran du Jeudi L’engloutie
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19 22:30:00
Date(s) :
2026-03-19
Film de Louis Hémon, Prix Jean Vigo 2025
1899, par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. 5.5 .
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13
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English :
Film by Louis Hémon, Prix Jean Vigo 2025
L’événement Ecran du Jeudi L’engloutie Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE