Ecran du jeudi Nouvelle Vague Saint-Amand-Montrond
Ecran du jeudi Nouvelle Vague Saint-Amand-Montrond jeudi 22 janvier 2026.
Ecran du jeudi Nouvelle Vague
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Un film de Richard Linklater
Un film pour les amoureux du cinéma qui nous replongera dans le Paris de 1960 5.5 .
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A film by Richard Linklater
L’événement Ecran du jeudi Nouvelle Vague Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-01-02 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE