Ecran du Jeudi On vous croit Saint-Amand-Montrond

Ecran du Jeudi On vous croit

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05 22:15:00

Date(s) :

2026-03-05

Film de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys

Avec Myrim Akheddiou, Laurent Capelluto et Natali Broods. Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ? 5.5 .

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13

English :

Film by Charlotte Devillers and Arnaud Dufeys

