Ecran du jeudi Sorry Baby Saint-Amand-Montrond

Ecran du jeudi Sorry Baby

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18 22:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Un premier film, une réalisatrice américaine (mais née en France), un prix du scénario au festival de Sundance, le rendez-vous des cinéastes indépendants c’est Sorry, Baby, d’Eva VICTOR.

Après quelques courts métrages, elle aborde dans ce premier long le thème de la reconstruction d’une femme traumatisée par une violence ; mais elle le fait avec le souci d’éviter tout excès dans l’expression, de privilégier la complicité féminine, l’amitié, la guérison. L’humour traverse souvent cette belle histoire jouée par Eva Victor elle-même et Naomi Ackie. 5.5 .

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13

English :

A first film, an American (but French-born) director, a screenplay prize at the Sundance Film Festival, the meeting place for independent filmmakers: it’s Sorry, Baby, by Eva VICTOR.

