Ecran du Jeudi Un Poète

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-08 20:30:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Film de Simón Mesa Soto Festival de Cannes 2025 Un Certain Regard Prix du jury

Avec Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa, Margarita Soto, Humberto Restrepo.

Óscar Restrepo, poète en manque de reconnaissance, mène une existence solitaire marquée par les désillusions. Sa rencontre avec Yurlady, une adolescente d’un milieu populaire possédant un véritable talent d’écriture, va bouleverser le cours de sa vie. Il l’exhorte à se présenter à un concours national de poésie. Mais les choses ne se passent pas comme prévu… 5.5 .

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Simón Mesa Soto Festival de Cannes 2025 Un Certain Regard Jury Prize

L’événement Ecran du Jeudi Un Poète Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-01-02 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE