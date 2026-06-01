ECRAN GÉANT COUPE DU MONDE 2026 FRANCE SÉNÉGAL Rue de la Gare Saint-Viaud

Saint-Viaud

ECRAN GÉANT COUPE DU MONDE 2026 FRANCE SÉNÉGAL

Rue de la Gare Centre Culturel Saint-Viaud Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Les Bleus affrontent les Lions de la Teranga !

Rendez-vous à la salle de Saint-Viaud pour vivre sur écran géant la rencontre entre l’équipe de France et le Sénégal, l’une des sélections les plus talentueuses et physiques du football africain. Portés par une génération ambitieuse et spectaculaire, les Lions de la Teranga promettent un match intense et engagé !

Entre amis ou en famille, venez vibrer dans une ambiance conviviale et festive, partager les émotions du direct et encourager les Bleus tous ensemble.

Buvette et restauration sur place.

Allez les Bleus ! ⚽

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Rue de la Gare Centre Culturel Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 53 14 accueil@saint-viaud.fr

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English :

L’événement ECRAN GÉANT COUPE DU MONDE 2026 FRANCE SÉNÉGAL Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin