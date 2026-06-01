ECRAN GÉANT COUPE DU MONDE 2026 NORVÈGE FRANCE Rue de la Gare Saint-Viaud

Saint-Viaud

ECRAN GÉANT COUPE DU MONDE 2026 NORVÈGE FRANCE

Rue de la Gare Centre Culturel Saint-Viaud Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Les Bleus défient la puissance nordique !

La salle de Saint-Viaud vous donne rendez-vous pour la retransmission sur écran géant du match France Norvège. Connue pour son jeu offensif et ses joueurs redoutables, la sélection norvégienne s’impose aujourd’hui comme l’une des équipes montantes du football européen.

Venez profiter de l’ambiance des grands soirs, encourager l’équipe de France et partager un moment sportif et convivial sur écran géant.

Buvette et restauration sur place.

Tous derrière les Bleus ! ⚽

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Rue de la Gare Centre Culturel Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 53 14 accueil@saint-viaud.fr

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L’événement ECRAN GÉANT COUPE DU MONDE 2026 NORVÈGE FRANCE Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin