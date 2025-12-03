Ecran mobile à Saillans -Le Secret des Mésanges Temple Saillans

Ecran mobile à Saillans -Le Secret des Mésanges

Temple 11 Faubourg du Temple Saillans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-03 17:30:00

Lucie, 9 ans, retrouve sa maman pour les grandes vacances. Trop occupée par des fouilles archéologiques, Caro n’a pas beaucoup de temps à lui accorder. Mais Lucie compte bien profiter d’être dans le village natal de sa maman pour découvrir son histoire.

Temple 11 Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com

Lucie, aged 9, is back with her mom for the summer vacations. Too busy with an archaeological dig, Caro doesn’t have much time for her. But Lucie is determined to make the most of being in her mom?s native village to discover its history.

