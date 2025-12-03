Ecran mobile à Saillans Un simple accident (Palme d’or à Cannes 2025) Temple Saillans

Ecran mobile à Saillans Un simple accident (Palme d’or à Cannes 2025)

Temple 11 Faubourg du Temple Saillans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Le film met en scène différentes réactions face au bourreau présumé la neutralité, le désir de violence vengeresse, le doute de ceux qui s’y refusent….

.

Temple 11 Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com

English :

Iran, nowadays. A man stumbles across what he believes to be his former torturer. The film depicts different reactions to the presumed torturer: neutrality, the desire for vengeful violence, the doubt of those who refuse….

L’événement Ecran mobile à Saillans Un simple accident (Palme d’or à Cannes 2025) Saillans a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme