Ecran Somnambule, par Latifa Laâbissi Le Centre Pompidou-Metz Metz

Ecran Somnambule, par Latifa Laâbissi

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 11:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Latifa Laâbissi a décidé de ralentir, distordre, étirer la plus courte danse qu’elle ait interprétée, le solo de La danse de la sorcière de Mary Wigman, une danse d’ expression qui implique un engagement total de l’être. Cette danse conjugue l’extase et le sacrifice, comme dans son premier solo Hexentanz en 1914 et dans Schicksalslied (Chant du destin) en 1925, où Mary Wigman oscille entre les figures extrêmes de la sorcière et de la prêtresse. Tiré de l’extrait filmique de 1926 d’une durée de 1’40, ce solo se dilate alors en 32′ et devient la matrice du projet Écran somnambule.Tout public

English :

Latifa Laâbissi has decided to slow down, distort and stretch the shortest dance she has ever performed, Mary Wigman’s Witch’s Dance solo, a dance of expression that implies a total commitment of being. This dance combines ecstasy and sacrifice, as in her first solo Hexentanz in 1914 and in Schicksalslied (Song of Destiny) in 1925, where Mary Wigman oscillates between the extreme figures of witch and priestess. Taken from the 1’40 film extract from 1926, this solo is then expanded to 32′ and becomes the matrix for the Écran somnambule project.

