Ecrans à la diète, Médiathèque de Valençay, Valençay

Ecrans à la diète Mardi 24 mars, 17h00 Médiathèque de Valençay Indre

Plusieurs ateliers seront organisés dont un concours de puzzles en famille.

C’est l’occasion de partager une activité en famille, sans écrans et de réfléchir ensemble.

Médiathèque de Valençay 36600 Valençay Indre Centre-Val de Loire

Partage sans écrans