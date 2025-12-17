Écrans ouverts Passés présents Tours
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Mercredi 2026-02-04
Patrimoines irréguliers de France
Caroline Dahyot, son refuge et son pouvoir de réenchanter le monde
Les Musées des Arts Buissonniers
Alain Genty, l’endiablé heureux
Odette Picaud, tisseuse de mémoires
Réalisateur Danilo Proietti
Le but de Patrimoines Irréguliers est de mettre en lumière des pratiques de réappropriation de l’espace et des formes de création marginales, hors-normes, à la fois singulières et universelles.
Animés par les principes de sérendipité et d’accessibilité, nous allons à la (re)découverte de langages multiples, à la frontière entre art et non-art. .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
France’s irregular heritage
Caroline Dahyot, her refuge and her power to re-enchant the world
Les Musées des Arts Buissonniers
Alain Genty, the happy endiablé
Odette Picaud, weaver of memories
