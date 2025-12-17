Écrans ouverts Passés présents Tours

Écrans ouverts Passés présents

Patrimoines irréguliers de France

Caroline Dahyot, son refuge et son pouvoir de réenchanter le monde

Les Musées des Arts Buissonniers

Alain Genty, l’endiablé heureux

Odette Picaud, tisseuse de mémoires

Réalisateur Danilo Proietti

Le but de Patrimoines Irréguliers est de mettre en lumière des pratiques de réappropriation de l’espace et des formes de création marginales, hors-normes, à la fois singulières et universelles.

Animés par les principes de sérendipité et d’accessibilité, nous allons à la (re)découverte de langages multiples, à la frontière entre art et non-art. .

English :

France’s irregular heritage

Caroline Dahyot, her refuge and her power to re-enchant the world

Les Musées des Arts Buissonniers

Alain Genty, the happy endiablé

Odette Picaud, weaver of memories

