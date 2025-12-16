Écrans ouverts Série noire Tours

Écrans ouverts Série noire

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-07 20:00:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Spécial Série noire

Spécial Série noire

Gardez la monnaie

de William Mangeon

Producteur Laurent Priou

Un homme se retrouve, malgré lui, à discuter avec son voisin de comptoir..

Styxcrow

de Manuel Samoqueira

Marco est sorti indemne d’un grave accident de voiture mais il reste traumatisé…

Bonheur d’aiguillage

de Philippe Chauvet

La vie du rail…

Le faucheur

de Philippe Meuriot

La mort n’est plus efficace… .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Special Black Series

Keep the change

by William Mangeon

Producer Laurent Priou

A man finds himself chatting with his bar neighbor…

Styxcrow

by Manuel Samoqueira

Marco survives a serious car accident unscathed, but remains traumatized?

