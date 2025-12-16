Écrans ouverts Série noire Tours
Écrans ouverts Série noire Tours mercredi 7 janvier 2026.
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Début : Mercredi 2026-01-07 20:00:00
Spécial Série noire
Gardez la monnaie
de William Mangeon
Producteur Laurent Priou
Un homme se retrouve, malgré lui, à discuter avec son voisin de comptoir..
Styxcrow
de Manuel Samoqueira
Marco est sorti indemne d’un grave accident de voiture mais il reste traumatisé…
Bonheur d’aiguillage
de Philippe Chauvet
La vie du rail…
Le faucheur
de Philippe Meuriot
La mort n’est plus efficace… .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Special Black Series
Keep the change
by William Mangeon
Producer Laurent Priou
A man finds himself chatting with his bar neighbor…
Styxcrow
by Manuel Samoqueira
Marco survives a serious car accident unscathed, but remains traumatized?
