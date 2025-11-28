Ecrire à la manière de George Sand Châteauroux

Ecrire à la manière de George Sand

Place de la République Châteauroux Indre

Début : Samedi 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

2026-02-28

Plongez dans l’univers créatif de George Sand à travers un atelier d’écriture inspiré de son style et de ses secrets littéraires.

Après la lecture d’un conte qu’elle écrivit pour ses petites-filles, laissez-vous guider par une première phrase donnée et poursuivez l’histoire à votre manière. Un moment d’échange et de partage clôturera cette expérience, ouverte à toutes et tous, sans aucun prérequis, dans un esprit de bienveillance et de découverte. 5 .

Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Immerse yourself in the creative world of George Sand through a writing workshop inspired by her style and literary secrets.

