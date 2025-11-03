Écrire au cœur des œuvres d’Ysabel, Jean-Pierre et Julien Mavit Peinture, lumières, bois… autant d’appel à la créativité… Bellême
Écrire au cœur des œuvres d’Ysabel, Jean-Pierre et Julien Mavit Peinture, lumières, bois… autant d’appel à la créativité…
72, av. Roger Martin du Gard Bellême Orne
Début : 2025-11-03 15:00:00
fin : 2025-11-03 18:00:00
2025-11-03
Atelier d’écriture animé par Béatrice Limon .
72, av. Roger Martin du Gard Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27
