Écrire avec César Cassarine Muséum Henri-Lecoq Clermont-Ferrand

Nombre de places limité. Renseignements à l’accueil du muséum. Réservation sur place le jour de l’événement.

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le muséum Henri-Lecoq accueille César Cassarine pour trois ateliers d’écriture. L’auteur usselois propose un atelier de 2 heures de découverte de l’écriture, ou comment transformer une idée en livre, sur la thématique de la forêt. Le premier est réservé aux adultes, le deuxième aux enfants à partir de 9 ans et le dernier aux familles.

Muséum Henri-Lecoq 15 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

