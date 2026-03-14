ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART DÉCOUVERTE D’UN CHEF D’ŒUVRE DANS LA COLLECTION

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Atelier d’écriture créative autour d’un chef-d’œuvre convivial, ouvert à tous, pour jouer avec mots et imagination.

Un atelier d’écriture créative convivial et ouvert à tous, pour s’amuser avec les mots et stimuler l’imaginaire. Aucune expérience en écriture ou en art n’est requise.

Animé par Sylvie Marletta, spécialiste des ateliers d’écriture.

Réservation obligatoire par téléphone. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English :

Creative writing workshop based on a masterpiece: friendly, open to all, to play with words and imagination.

L’événement ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART DÉCOUVERTE D’UN CHEF D’ŒUVRE DANS LA COLLECTION Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34