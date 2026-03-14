ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART DÉCOUVERTE D’UN CHEF D’ŒUVRE DANS LA COLLECTION Béziers
ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART DÉCOUVERTE D’UN CHEF D’ŒUVRE DANS LA COLLECTION Béziers samedi 11 avril 2026.
ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART DÉCOUVERTE D’UN CHEF D’ŒUVRE DANS LA COLLECTION
9 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Atelier d’écriture créative autour d’un chef-d’œuvre convivial, ouvert à tous, pour jouer avec mots et imagination.
Un atelier d’écriture créative convivial et ouvert à tous, pour s’amuser avec les mots et stimuler l’imaginaire. Aucune expérience en écriture ou en art n’est requise.
Animé par Sylvie Marletta, spécialiste des ateliers d’écriture.
Réservation obligatoire par téléphone. .
9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English :
Creative writing workshop based on a masterpiece: friendly, open to all, to play with words and imagination.
L’événement ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART DÉCOUVERTE D’UN CHEF D’ŒUVRE DANS LA COLLECTION Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34