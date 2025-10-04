Écrire dans les marges. Médiathèque Pradettes Toulouse

Écrire dans les marges. Samedi 4 octobre, 13h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Samedi 4 octobre – 13h

Atelier

Écrire dans les marges.

Ados – Adultes

Médiathèque des Pradettes

Durée : 2h

Sur inscription à l’accueil ou au 05 61 22 22 16

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

