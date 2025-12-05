Ecrire en chemin

médiathèque Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Ecrivez, rêvez, partagez à la médiathèque !

Lecture des textes de et par nos écrivains amateurs. .

médiathèque Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr

English : Ecrire en chemin

L’événement Ecrire en chemin Pissos a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Cœur Haute Lande