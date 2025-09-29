Écrire en français, histoires de langues, voyages de mots Le Mans

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-29 08:30:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

2025-09-29

Cette exposition, réalisée par l’Alliance française, présente le parcours d’une centaines d’auteurs et d’autrices venu.es du monde entier et qui écrivent en français. Cette langue, héritée, imposée ou choisie est au centre d’une relation pragmatique, conflictuelle, affectueuse ou encore créative. Comment l’ont-ils apprise, utilisée, reçue et transformée?

Cette exposition est prêtée à la Bibliothèque universitaire par la Ville du Mans dans le cadre de Faites lire ! .

