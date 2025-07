Écrire ensemble Bibliothèque Bellangerais Rennes

Écrire ensemble Bibliothèque Bellangerais Rennes Mardi 18 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Blanc, noir, au lait, il ne laisse personne indifférent, Qui ça ? Le chocolat ! Des carrés à croquer, des mots à déguster ! Une expérience d’écriture à partager, atelier animé par Hélène Croguennoc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T12:00:00.000+01:00

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine