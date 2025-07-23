ÉCRIRE ET DIRE : Aurélie Olivier Le Grand Cordel MJC Rennes

ÉCRIRE ET DIRE : Aurélie Olivier Le Grand Cordel MJC Rennes Jeudi 11 décembre, 19h00 2€/4€/6€

Écrire et Dire, ce sont des rendez-vous avec des auteur·rices pour découvrir leur univers littéraire au travers d’une lecture de leurs textes sur scène, une rencontre et un atelier d’écriture.

Suite à la soirée : Atelier d’écriture avec Aurélie Olivier le vendredi 12 décembre de 18h30 à 20h30. Sur inscription 5€/10€/12€. (Soirée lecture/rencontre gratuite pour les participant·es à l’atelier)

Aurélie Olivier est née en 1986. En 2021, elle initie et préface le livre Lettres aux jeunes poétesses, publié aux éditions de l’Arche.

Mon corps de ferme (2023), son premier recueil, et Cordon Tombe (2025) sont publiés aux Éditions du commun.

Depuis l’association Littérature, etc créée en 2013, elle est à l’origine de plusieurs festivals littéraires et du podcast Les Parleuses qui revisite l’histoire de la littérature.

Derniers ouvrages parus :

Lettres aux jeunes poétesses, éd. de l’Arche (collectif), 2021

Mon corps de ferme, 2023, Éditions du commun

Bonjour Poésie, 2025, éd. On ne compte pas pour du beurre (collectif)

Cordon Tombe, Éditions du commun, 2025

Nullipares et alors, éd. Points Seuil, octobre 2025 (collectif)

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine