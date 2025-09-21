Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Aurélie Olivier MJC Grand Cordel Rennes

Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Aurélie Olivier MJC Grand Cordel Rennes jeudi 11 décembre 2025.

Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Aurélie Olivier MJC Grand Cordel Rennes Jeudi 11 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Écrire et Dire, ce sont des rendez-vous avec des auteur·rices pour découvrir leur univers littéraire au travers d’une lecture de leurs textes sur scène, une rencontre et un atelier d’écriture.

Aurélie Olivier est née en 1986. En 2021, elle initie et préface le livre Lettres aux jeunes poétesses, publié aux éditions de l’Arche.

Mon corps de ferme (2023), son premier recueil, et Cordon Tombe (2025) sont publiés aux Éditions du commun.

Depuis l’association Littérature, etc créée en 2013, elle est à l’origine de plusieurs festivals littéraires et du podcast Les Parleuses qui revisite l’histoire de la littérature.

Cafétéria de la MJC – 1h – 2€ / 4€ / 6€ – Réservation conseillée – À partir de 15 ans

Avant la soirée : atelier d’écriture avec Aurélie Olivier le vendredi 12 décembre de 18h30 à 20h30. Sur inscription, 5€/10€/12€. (Soirée lecture/rencontre gratuite pour les participant·es à l’atelier).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T20:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/mjc-grand-cordel/evenements/ecrire-et-dire-2-aurelie-olivier

MJC Grand Cordel 18 Rue des plantes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine