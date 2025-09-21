Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Marine Bachelot Nguyen MJC Grand Cordel Rennes

Écrire et Dire, ce sont des rendez-vous avec des auteur·rices pour découvrir leur univers littéraire au travers d’une lecture de leurs textes sur scène, une rencontre et un atelier d’écriture.

Marine Bachelot Nguyen est autrice et metteuse en scène, membre du collectif Lumière d’août Dans son travail elle explore l’alliance de la fiction et du document, les croisements du corps et du politique, les questions féministes et postcoloniales, les généalogies sociales et intimes.

Elle a créé notamment Histoires de femmes et de lessives (2009), À la racine (2011), La place du chien (2014), Les ombres et les lèvres (Viêtnam LGBT, 2016). Et plus récemment : Circulations Capitales (mémoires familiales France-Viêtnam-Russie, 2019), Akila le tissu d’Antigone (2020), Nos corps empoisonnés (2023) sur la vie et les combats de Tran To Nga. En octobre 2025, elle crée Boat People, sur les histoires et mémoires des réfugié·es du sud-est asiatique.

Elle invite aussi d’autres autrices pour des lectures-spectacles : Soeurs en 2019, White Spirit en 2025. Elle participe à des parutions collectives : Décolonisons les arts (L’Arche, 2018), #Metoo Théâtre (Libertalia, 2022), Sous nos regards, récits de la violence pornographique (Le Seuil, 2025).

Sa pièce Le fils a reçu les prix Sony Labou Tansi et Primeurs 2019.

Échanges avec l’autrice menés par des étudiant·es du département Lettres de l’Université de Rennes 2.

Cafétéria de la MJC – 1h – 2€ / 4€ / 6€ – Réservation conseillée – À partir de 14 ans

Avant la soirée : atelier d’écriture avec Marine Bachelot Nguyen le jeudi 9 avril de 18h à 20h. Sur inscription, 5€/10€/12€. (Soirée lecture/rencontre gratuite pour les participant·es à l’atelier).

https://www.helloasso.com/associations/mjc-grand-cordel/evenements/ecrire-et-dire-5-marine-bachelot-nguyen

MJC Grand Cordel 18 Rue des plantes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine