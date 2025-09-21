Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Miel pagès MJC Grand Cordel Rennes

Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Miel pagès MJC Grand Cordel Rennes Jeudi 15 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Écrire et Dire, ce sont des rendez-vous avec des auteur·rices pour découvrir leur univers littéraire au travers d’une lecture de leurs textes sur scène, une rencontre et un atelier d’écriture.

Écrivain, performeuse et artiste multimédia Miel Pagès vit dans la ville rose où elle se consacre à la poésie sous toutes ses formes.

En 2022 elle sort son premier recueil La Septième Lèvre. En 2023 elle remporte le prix de vidéo-poème de la Factorie Maison de Poésie et sa vidéo lauréate, Que nuit soit, est projetée au Centre Pompidou lors du festival Extra!. Son second recueil, Les Sublimations, paraît en février 2024.

Son travail essaie de retransmettre des sensations corporelles, de dérouler des nœuds de pensées, de questionner la possibilité ou l’impossibilité de l’expression. Ses vidéos sont régulièrement exposées ou projetées et ses textes mis en voix par elle-même ou d’autres artistes. Elle anime des ateliers d’écriture et des workshops de vidéo-poèmes.

Échanges avec l’autrice menés par des étudiant·es du département Lettres de l’Université de Rennes 2.

Cafétéria de la MJC – 1h – 2€ / 4€ / 6€ – Réservation conseillée – Tout public

Avant la soirée : atelier d’écriture avec Miel pagès le jeudi 15 janvier de 18h à 20h. Sur inscription, 5€/10€/12€. (Soirée lecture/rencontre gratuite pour les participant·es à l’atelier).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-15T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-15T21:30:00.000+01:00

MJC Grand Cordel 18 Rue des plantes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine