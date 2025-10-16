Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Treize MJC Grand Cordel Rennes

Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Treize MJC Grand Cordel Rennes jeudi 16 octobre 2025.

Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Treize MJC Grand Cordel Rennes Jeudi 16 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Écrire et Dire, ce sont des rendez-vous avec des auteur·rices pour découvrir leur univers littéraire au travers d’une lecture de leurs textes sur scène, une rencontre et un atelier d’écriture.

« J’écris comme une envie d’ouvrir une porte close pour agrandir l’espace, que ça respire. J’ai un handicap que je veux vivre comme une pierre précieuse que je taille pour en porter les facettes. J’habite à Bondy en Seine-Saint-Denis, j’ai 40 ans. »

Entre récit, enquête et poésie, Treize crée un essai littéraire autobiographique écrit à fleur de peau, à ventre ouvert. Dans Charge. J’ouvre le huis clos psychiatrique, paru en 2023 (éd. La Découverte) elle fait la narration de dix années de violences psychiatriques, écrites dans la crudité des événements, sans lisser les faits, sans tenter de minimiser leur cruelle portée. Saisi par la puissance théorique de la charge autant que la beauté audacieuse des inventions narratives et verbales, on se demande en la lisant de quoi est faite cette force courageuse et lumineuse. Un texte impressionnant, travaillé aux mots près, entremêlé de poèmes, qui parvient à transformer un récit chargé en une bouffée d’air.

Cafétéria de la MJC – 1h – 2€ / 4€ / 6€ – Réservation conseillée – À partir de 18 ans

Avant la soirée : atelier d’écriture avec Treize le jeudi 16 octobre de 18h à 20h. Sur inscription, 5€/10€/12€. (Soirée lecture/rencontre gratuite pour les participant·es à l’atelier).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T21:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/mjc-grand-cordel/evenements/ecrire-et-dire-1-treize

MJC Grand Cordel 18 Rue des plantes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine