ÉCRIRE ET DIRE : Marine Bachelot Nguyen Le Grand Cordel MJC Rennes

ÉCRIRE ET DIRE : Marine Bachelot Nguyen Le Grand Cordel MJC Rennes jeudi 9 avril 2026.

ÉCRIRE ET DIRE : Marine Bachelot Nguyen Le Grand Cordel MJC Rennes Jeudi 9 avril 2026, 20h30 2€ / 4€ / 6€

Écrire et Dire, ce sont des rendez-vous avec des auteur·rices pour découvrir leur univers littéraire au travers d’une lecture de leurs textes sur scène, une rencontre et un atelier d’écriture.

Écrire et Dire, ce sont des rendez-vous avec des auteur·rices pour découvrir leur univers littéraire au travers d’une lecture de leurs textes sur scène, une rencontre et un atelier d’écriture.

Avant la soirée : Atelier d’écriture avec Marine Bachelot Nguyen le jeudi 9 avril de 18h à 20h. Sur inscription 5€/10€/12€. (Soirée lecture/rencontre gratuite pour les participant·es à l’atelier)

Marine Bachelot Nguyen est autrice et metteuse en scène, membre du collectif Lumière d’août Dans son travail elle explore l’alliance de la fiction et du document, les croisements du corps et du politique, les questions féministes et postcoloniales, les généalogies sociales et intimes.

Elle a créé notamment Histoires de femmes et de lessives (2009), À la racine (2011), La place du chien (2014), Les ombres et les lèvres (Viêtnam LGBT, 2016). Et plus récemment : Circulations Capitales (mémoires familiales France-Viêtnam-Russie, 2019), Akila le tissu d’Antigone (2020), Nos corps empoisonnés (2023) sur la vie et les combats de Tran To Nga. En octobre 2025, elle crée Boat People, sur les histoires et mémoires des réfugié·es du sud-est asiatique.

Elle invite aussi d’autres autrices pour des lectures-spectacles : Soeurs en 2019, White Spirit en 2025. Elle participe à des parutions collectives : Décolonisons les arts (L’Arche, 2018), #Metoo Théâtre (Libertalia, 2022), Sous nos regards, récits de la violence pornographique (Le Seuil, 2025).

Sa pièce Le fils a reçu les prix Sony Labou Tansi et Primeurs 2019.

Échanges avec l’autrice menés par des étudiant·es du département Lettres de l’Université de Rennes 2.

Derniers ouvrages parus :

Histoires de femmes et de lessives et autres pièces féministes, éd. Goater, 2025

Sous nos regards. Récits de la violence pornographique, recueil de textes de plusieurs autrices, Ed. Le Seuil, 2025.

Circulations Capitales, éd. Lansman, 2021

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T21:30:00.000+02:00

1

https://www.grand-cordel.com/2025/07/23/ecrire-et-dire-marine-bachelot-nguyen/

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine