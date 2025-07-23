ÉCRIRE ET DIRE : Miel Pagès Le Grand Cordel MJC Rennes

ÉCRIRE ET DIRE : Miel Pagès Le Grand Cordel MJC Rennes jeudi 15 janvier 2026.

ÉCRIRE ET DIRE : Miel Pagès Le Grand Cordel MJC Rennes Jeudi 15 janvier 2026, 20h30 2€/4€/6€

Écrire et Dire, ce sont des rendez-vous avec des auteur·rices pour découvrir leur univers littéraire au travers d’une lecture de leurs textes sur scène, une rencontre et un atelier d’écriture.

Écrivain, performeuse et artiste multimédia Miel Pagès vit dans la ville rose où elle se consacre à la poésie sous toutes ses formes.

En 2022 elle sort son premier recueil La Septième Lèvre. En 2023 elle remporte le prix de vidéo-poème de la Factorie Maison de Poésie et sa vidéo lauréate, Que nuit soit, est projetée au Centre Pompidou lors du festival Extra!. Son second recueil, Les Sublimations, paraît en février 2024.

Son travail essaie de retransmettre des sensations corporelles, de dérouler des nœuds de pensées, de questionner la possibilité ou l’impossibilité de l’expression. Ses vidéos sont régulièrement exposées ou projetées et ses textes mis en voix par elle-même ou d’autres artistes. Elle anime des ateliers d’écriture et des workshops de vidéo-poèmes.

Échanges avec l’autrice menés par des étudiant·es du département Lettres de l’Université de Rennes 2.

Avant la soirée : Atelier d’écriture avec Miel Pagès le jeudi 15 janvier de 18h à 20h. Sur inscription 5€/10€/12€. (Soirée lecture/rencontre gratuitepour les participant·es à l’atelier)

En 2022 elle sort son premier recueil La Septième Lèvre. En 2023 elle remporte le prix de vidéo-poème de la Factorie Maison de Poésie et sa vidéo lauréate, Que nuit soit, est projetée au Centre Pompidou lors du festival Extra!. Son second recueil, Les Sublimations, paraît en février 2024.

Son travail essaie de retransmettre des sensations corporelles, de dérouler des nœuds de

Derniers ouvrages parus :

Les Sublimations, éd. Blast

La Septième Lèvre, éd. Blast

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-15T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-15T21:30:00.000+01:00

1

https://www.grand-cordel.com/2025/07/23/ecrire-et-dire-miel-pages/

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine