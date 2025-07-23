ÉCRIRE ET DIRE : Nathalie Burel / DIARY (OVERFULL) Le Grand Cordel MJC Rennes

ÉCRIRE ET DIRE : Nathalie Burel / DIARY (OVERFULL) Le Grand Cordel MJC Rennes jeudi 5 février 2026.

ÉCRIRE ET DIRE : Nathalie Burel / DIARY (OVERFULL) Le Grand Cordel MJC Rennes Jeudi 5 février 2026, 20h30 2€ / 4€ / 6€

Écrire et Dire, ce sont des rendez-vous avec des auteur·rices pour découvrir leur univers littéraire au travers d’une lecture de leurs textes sur scène, une rencontre et un atelier d’écriture.

Écrire et Dire, ce sont des rendez-vous avec des auteur·rices pour découvrir leur univers littéraire au travers d’une lecture de leurs textes sur scène, une rencontre et un atelier d’écriture.

Avant la soirée : Atelier d’écriture avec Nathalie Burel le jeudi 5 février de 18h à 20h. Sur inscription 5€/10€/12€. (Soirée lecture/rencontre gratuite pour les participant·es à l’atelier)

Nathalie Burel est née à Rennes en 1976. Après des études de philosophie, elle devient enseignante. Elle est autrice de romans et de nouvelles, de chansons. Son style direct livre des récits courts, précis. Depuis vingt ans, ses textes s’attachent à dire le réel au plus près, intime et politique, sans en gommer ni la noirceur ni la drôlerie.

Depuis 2011, Nathalie Burel mène des ateliers d’écriture au sein de différentes structures (hôpital psychiatrique, milieu scolaire, salles de spectacles, …) autour des récits de l’intime poétiques ou romanesques, souvent imaginés pour être dits, entendus, mis en musique.

Au sein du trio DIARY (OVERFULL), accompagnée des musiciens et chanteurs Florian Mona (Ruben, Moodkint) et Florian Marzano (We Only Said, Trunks), Nathalie Burel écrit des journaux intimes pensés pour une dimension performée, musicale.

Le texte EFFACER LA FEMME est un journal intime écrit comme un compte à rebours. Celui de la mort à venir de la narratrice, sa mort annoncée, le féminicide prévisible.

Florian Mona et Florian Marzano ont composé à partir de ce texte une partition originale qui prend sa part du récit.

Cette lecture performée a été travaillée en résidence à l’ISFEC Bretagne à Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T21:30:00.000+01:00

1

https://www.grand-cordel.com/2025/07/23/ecrire-et-dire-nathalie-burel-diary-overfull/

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine