Écrire et transmettre au féminin, des histoires en marge La Combinerie Marseille 1er Arrondissement

Écrire et transmettre au féminin, des histoires en marge

Lundi 23 février 2026 de 19h à 22h. La Combinerie 28 bd National Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Pour notre 8ème édition de la série Ramène ta Science !, on s’intéresse aux femmes et à leur place dans la littérature et dans la transmission au travers des récits de 4 doctorantes de l’Université d’Aix-Marseille.

Comme chaque fois, des jeunes chercheuses auront 15 min pour présenter leurs sujets de thèse avec des séances de questions pour approfondir les sujets.



On se retrouve pour un buffet partagé à 19h (à prix libre) afin de se rencontrer avant le début des interventions à 20h et ce jusqu’à 22h environ.



Les places sont limitées ! Inscription par mail à unpretexte.marseille@gmail.com en précisant la date de l’événement et le nombre d’inscriptions.



Les intervenantes de la soirée



Émeline ARISTOTE Doctorante au CIELAM, AMU La Décadence au féminin une écriture de seconde main ? (1874-1924)

Santa Vanessa CAVALLARI Doctorante au CIELAM, AMU Connaissez-vous l’auto-traduction ? Peut-être, mais sûrement pas les autotraductrices

Llew DELACROIX Doctorante au CIELAM, AMU Science-fiction féministe une littérature en marge

Mélina JOYEUX Doctorante au TELEMME, AMU À l’école des sœurs éducation et travail des femmes dans une mission catholique en Algérie coloniale (1880-1950)

Pour soutenir l’association et l’organisation, l’entrée sera à prix libre/prix conscient afin que chacun puisse contribuer selon ses moyens.



N’hésitez pas à parler de cet événement autour de vous et vous pouvez retrouver nos autres événements et des retours sur notre instagram @unpretexte.marseille .

La Combinerie 28 bd National Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For our 8th edition of the Ramène ta Science! series, we take a look at women and their place in literature and transmission through the stories of 4 doctoral students from the University of Aix-Marseille.

