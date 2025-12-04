Écrire la guerre, rêver l’Europe autour de l’écrivain italien Malaparte Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

L’ouvrage de Maria Pia De Paulis examine trois périodes décisives de la vie et de l’œuvre de Curzio Malaparte : la révolte de Caporetto en 1917, qui marque durablement sa vision de la Grande Guerre ; son exil à Lipari, Ischia et Forte dei Marmi entre 1933 et 1935 ; puis son séjour parisien de 1947 à 1949, durant lequel il réfléchit à l’avenir politique et culturel de l’Italie et de la France dans l’Europe de l’après-guerre.

En s’appuyant sur ses articles, ses écrits romanesques, des documents inédits liés à son exil ainsi que sa correspondance, le volume reconstitue une biographie intellectuelle originale. Il met en lumière une œuvre où l’expérience personnelle se mêle constamment à l’imaginaire littéraire, révélant un écrivain dont la création reste en dialogue étroit avec l’histoire tumultueuse de la première moitié du XXᵉ siècle.

Cette rencontre sera animée par Francesca Golia, enseignante en littérature et civilisation italiennes contemporaines à l’Université Sorbonne Nouvelle et Cécile Mitéran, doctorante en études italiennes.

Rencontre avec Maria Pia De Paulis autour de son livre : « La rivolta di Caporetto, il confino, l’Europa : Storia e scrittura in Curzio Malaparte », dans le cadre du cycle 1 heure, un auteur à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

