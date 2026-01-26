ÉCRIRE, LIRE, CONTER LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas

ÉCRIRE, LIRE, CONTER

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-04-18

2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-16 2026-06-20

La Pistouflerie impluse une nouvelle activité entre ses murs. Rendez-vous tous les troisièmes samedis du mois !

Vous rêvez d’une (petite) tribune bienveillante pour lire vos textes ? Vous souhaitez partager un passage de ce lire qui vous a touché, transporté, ému ou fait réfléchir ? Vous vous sentez conteur d’histoires ? Vous avez encore au fond de vous cet enfant qui adorait en écouter ? Alors, Lire, Écrire Conter est fait pour vous.

Entrée libre et gratuite .

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 18 83 95 lapistouflerie@gmail.com

La Pistouflerie is setting up a new activity within its walls. See you every third Saturday of the month!

