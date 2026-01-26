ÉCRIRE, LIRE, CONTER LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas
LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-04-18
2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-16 2026-06-20
La Pistouflerie impluse une nouvelle activité entre ses murs. Rendez-vous tous les troisièmes samedis du mois !
Vous rêvez d’une (petite) tribune bienveillante pour lire vos textes ? Vous souhaitez partager un passage de ce lire qui vous a touché, transporté, ému ou fait réfléchir ? Vous vous sentez conteur d’histoires ? Vous avez encore au fond de vous cet enfant qui adorait en écouter ? Alors, Lire, Écrire Conter est fait pour vous.
Entrée libre et gratuite .
LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 18 83 95 lapistouflerie@gmail.com
English :
La Pistouflerie is setting up a new activity within its walls. See you every third Saturday of the month!
