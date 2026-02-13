Écrire pour la scène, Musée d’art et d’histoire, Genève

Écrire pour la scène Dimanche 15 février, 16h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T16:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T16:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

La journaliste Céline Argento vous invite à une balade littéraire consacrée à l’écriture scénique, là où les mots prennent corps, voix et mouvement.

L’humoriste et comédienne genevoise Brigitte Rosset nous parlera de son livre Merci, adapté de son spectacle du même nom. Entre souvenirs, et regard introspectif sur le passé, elle lèvera le rideau sur son histoire personnelle avec humour et émotion.

À ses côtés, la comédienne et chorégraphe jurassienne Eugénie Rebetez évoquera son travail d’écriture pour son spectacle Comeback, un One Woman Show mêlant danse, théâtre et poésie.

Musée d'art et d'histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

MAH balade littéraire

© DR