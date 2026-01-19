Écrire pour le théâtre Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 – 20:30

Gratuit : non Prix Libre Prix LibreRéservation conseillée en ligne Tout public

??Récits et expériences croisés autour de l’Écriture de l’intime et de l’Écriture scénique.Dialogues croisés avec les auteurices Anaïs Allais, Laure Catherin, Guillaume Lavenant, Nicolas Petisoff, Marion Solange-Malenfant et les Éditions Koïnè.Animé par Pascaline Vallée, journaliste culturelle. La Cie Losange propose une soirée conviviale pour que nous nous interrogions sur les processus d’écriture théâtrale d’aujourd’hui.Elle invite des auteurices de théâtre à dialoguer et partager leurs expériences autour de leurs écritures.Comment et pourquoi écrivent-iels pour le théâtre ? Le théâtre est-il un moyen d’écrire l’intime ? Le théâtre permet-il de renouveler les imaginaires ?Cet échange s’articulera entre récits, expériences personnelles, et lecture d’extraits de textes.Cette soirée est un premier rendez-vous pour tenter de décrypter ce que c’est que d’écrire pour la scène.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/écrire-pour-le-théâtre



Afficher la carte du lieu Nouveau Studio Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

