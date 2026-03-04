Écrire sa vie, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Écrire sa vie Vendredi 10 avril, 16h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Explorez l’écriture autobiographique lors de cet atelier animé par un écrivain-conseil et biographe. L’écriture de soi invite à convoquer des lieux, des rencontres, des objets, des gestes… autant de souvenirs qui permettent d’écrire des fragments autobiographiques, brefs et sensibles.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie

Les membres du Groupement des Écrivains-Conseils vous propose des ateliers d’écriture.

