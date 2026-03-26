Ecrire son histoire Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan
Ecrire son histoire Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan vendredi 12 juin 2026.
Ecrire son histoire
Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 1 route des settons Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:30:00
fin : 2026-06-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Explications et méthodes pour écrire son histoire personnelle, celle que l’on veut transmettre. Avec ses mots ou un peu d’aide… avec Elefantia .
Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 1 route des settons Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr
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English : Ecrire son histoire
L’événement Ecrire son histoire Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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