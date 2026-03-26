Ecrire son histoire Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan

Ecrire son histoire 1 route des settons Alligny-en-Morvan 2026-06-12

Ecrire son histoire Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan vendredi 12 juin 2026.

Ecrire son histoire

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 1 route des settons Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:30:00
fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Explications et méthodes pour écrire son histoire personnelle, celle que l’on veut transmettre. Avec ses mots ou un peu d’aide… avec Elefantia   .

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 1 route des settons Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05  accueil@museedesnourrices.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ecrire son histoire

L’événement Ecrire son histoire Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

À voir aussi à Alligny-en-Morvan (Nièvre)