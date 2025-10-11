Écrire son histoire et devenir acteur de sa vie ! Kawaa Lucernaire Paris
Écrire son histoire et devenir acteur de sa vie ! Kawaa Lucernaire Paris samedi 11 octobre 2025.
L’Atelier
La Wise Community est heureuse de te convier à un atelier “Écrire son histoire et devenir acteur de sa vie”. Animé par un coach professionnel, cet atelier te permettras de :
- Prendre du recul sur ton parcours personnel ou professionnel
- Identifier les moments-clés, les tournants, tes défis et tes réussites
- Te réapproprier ton récit de vie avec un regard positif et constructif
- Te projeter activement vers l’avenir en redevenant le·la protagoniste de ta trajectoire
POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.
LIEU : Kawaa Lucernaire (53 rue Notre Dame Des Champs, 75006 · Paris)
DATE :11/10/25 (14h30-17h30)
TARIF : 5 euros + Consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni remboursables ni échangeables. Merci de votre soutien !)
DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).
QUI SOMMES NOUS ?
« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »
Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.
La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :
- Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.
- Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.
- Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.
Pour en savoir + ou nous rejoindre :
- Site : www.wise-community.com
- Instagram : [https://www.instagram.com/wise__community/ ](https://www.instagram.com/wise__community/)
votre histoire vous appartient : à vous de l’écrire et de la vivre.
Le samedi 11 octobre 2025
de 14h30 à 17h30
payant
5 euros
https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community
Public adultes.
Kawaa Lucernaire 53 rue Notre Dame Des Champs 75006 Paris