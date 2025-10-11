Écrire son histoire et devenir acteur de sa vie ! Kawaa Lucernaire Paris

L’Atelier

La Wise Community est heureuse de te convier à un atelier “Écrire son histoire et devenir acteur de sa vie”. Animé par un coach professionnel, cet atelier te permettras de :

Prendre du recul sur ton parcours personnel ou professionnel

Identifier les moments-clés, les tournants, tes défis et tes réussites

Te réapproprier ton récit de vie avec un regard positif et constructif

Te projeter activement vers l’avenir en redevenant le·la protagoniste de ta trajectoire

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

LIEU : Kawaa Lucernaire (53 rue Notre Dame Des Champs, 75006 · Paris)

DATE :11/10/25 (14h30-17h30)

TARIF : 5 euros + Consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni remboursables ni échangeables. Merci de votre soutien !)

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

votre histoire vous appartient : à vous de l’écrire et de la vivre.

https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community

Public adultes.

Kawaa Lucernaire 53 rue Notre Dame Des Champs 75006 Paris