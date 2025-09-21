Écrire son prénom en hiéroglyphes Salle polyvalente de Fay-les-Étangs Fay-les-Étangs

Écrire son prénom en hiéroglyphes Dimanche 21 septembre, 10h00 Salle polyvalente de Fay-les-Étangs Oise

Gratuit, Ouvert à tous, Réservation conseillée par courriel, Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Découvrez les hiéroglyphes en écrivant votre prénom

Salle polyvalente de Fay-les-Étangs Rue du château 60240 Fay-les-étangs Fay-les-Étangs 60240 Oise Hauts-de-France Parking sur place

©Afrha