Ecrire sous les arbres, dans le Bois régional du Piple, RDV à l’intersection de l’allée de la Pompadour et de la D229 (548°45’30.3″N 2°30’30.8″E°), Boissy-Saint-Léger

Ecrire sous les arbres, dans le Bois régional du Piple Samedi 4 juillet, 10h30 RDV à l’intersection de l’allée de la Pompadour et de la D229 (548°45’30.3″N 2°30’30.8″E°) Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Cet atelier d’écriture vous propose d’explorer l’univers du Haiku, forme de poésie brève venue du Japon médiéval, tout en utilisant la nature comme terrain d’expression.

Composé à partir de votre ressenti, l’exercice vous permettra de vous plonger dans la beauté des paysages et de retrouver l’émerveillement.

Un moment d’observation, de partage et d’échange, à l’intention de tous ceux qui aiment écrire, petits et grands.

Matériel non fourni : apporter un carnet et un stylo ou crayon. Pour ceux qui le souhaitent, prévoir un plaid (l’atelier d’écriture se fera assis sur l’herbe).

RDV à l’intersection de l’allée de la Pompadour et de la D229 (548°45’30.3″N 2°30’30.8″E°) 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature

Île-de-France Nature/A.Lucas