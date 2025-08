Écrire sur les frontières humaines et culturelles Cosmopolis Nantes

lundi 22 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-22 18:00 – 20:30

Gratuit : non Gratuit sur inscription : tél. 02 52 10 82 00. Nombre de places limité

Animation : Alizée Gau, romancière et autrice documentaire (radio, photographie)Comment écrire sur les frontières humaines et sur les murs visibles et invisibles qui nous séparent, sans tomber d’un côté, ou de l’autre ? Que se passe-t-il précisément à la lisière, entre création et chaos, rencontre, confrontation ou indifférence ? Quels univers naissent au contact de deux autres, et comment s’expriment-ils ?Dans cet atelier d’écriture créative, nous allons nous aventurer à l’interface : sur les routes, les rivages et les villes à la croisée des mondes. Nous empruntons pour cela des procédés littéraires propres au réalisme magique, un courant artistique insaisissable. L’occasion également de découvrir comment des écrivains et écrivaines de multiples cultures se sont penchés sur ces questions, et s’ils sont parvenus, ou non, à concilier les mondes. Atelier organisé dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr