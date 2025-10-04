Ecrire une histoire sous forme d’une BD ou à partir d’une image Point Relais Lecture Jouy-sur-Morin

Ecrire une histoire sous forme d’une BD ou à partir d’une image Point Relais Lecture Jouy-sur-Morin samedi 4 octobre 2025.

Ecrire une histoire sous forme d’une BD ou à partir d’une image Samedi 4 octobre, 10h00 Point Relais Lecture Seine-et-Marne

8 personnes de 5 à 77 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Ecrire son histoire en dessinant ou à l’aide d’une image.

Au choix, plusieurs supports pour imaginer sa propre histoire, à partir d’une image ou de ton imagination, juste des cases blanches. Avec ou sans texte tu pourras donner vie à ton super héros et ta super héroïne !

Point Relais Lecture Place de l’Eglise 77320 JOUY-SUR-MORIN Jouy-sur-Morin 77320 Seine-et-Marne Île-de-France 01.64.04.07.07 https://www.facebook.com/100087622232285/ [{« type »: « email », « value »: « relais.lecture@jouy-sur-morin.fr »}] Possibilité de se garer sur le parking de l’église.

Ecrire son histoire en dessinant ou à l’aide d’une image.

Elise Gravel .com