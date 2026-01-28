Ecrire une lettre comme au XVII siècle Médiathèque Départementale Saint-Vallier

Ecrire une lettre comme au XVII siècle

Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Drôme





Début : 2026-03-11 10:30:00

fin : 2026-03-11 11:30:00



2026-03-11

Remonte le temps et découvre comment on échangeait des lettres à l’époque de Madame de Sévigné ! Un moment ludique et créatif pour comprendre l’importance de la correspondance avant les téléphones et les messages. Atelier de 8ans à 12 ans sur réservation.

Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 32 02 mddc-stvallier@ladrome.fr

English:

Step back in time and discover how letters were exchanged in Madame de Sévigné?s day! A fun and creative way to understand the importance of correspondence before telephones and messages. Workshop for ages 8 to 12, by reservation.

