Ecris-moi un poème

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Dans le cadre du Printemps des poètes, participez à l’atelier Ecris moi un poème et inspirez-vous des œuvres du musée et du bâtiment. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ecris-moi un poème

L’événement Ecris-moi un poème Sens a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Sens et Sénonais