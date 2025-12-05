ECRIS TA LETTRE AU PERE NOEL CAFE PARISIEN Saulieu

ECRIS TA LETTRE AU PERE NOEL

CAFE PARISIEN 4 RUE DU MARCHE Saulieu Côte-d’Or

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-05 18:00:00

2025-12-05

Viens écrite lettre au Père Noël, vendredi 05 décembre à partir de 16h30, au Café Parisien de Saulieu. 5 euros de participation par enfant, comprenant un chocolat chaud, papillotes et chamallow et tout le matériel nécessaire pour écrite ta lettre et faire ton plus beau dessin pour le Père Noël. Ensuite tu n’auras plus qu’à la poster. .

