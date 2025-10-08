Écrits-Vins Apéro Littéraire au Bar à Bulles Bar à Bulles Paris

Écrits-Vins Apéro Littéraire au Bar à Bulles Bar à Bulles Paris mercredi 8 octobre 2025.

RDV au Bar à Bulles mercredi 8 octobre à 19h30 avec Chouf pour une lecture performée de son puissant premier roman « Vie Mort Vie », publié chez Tumulte éditions. Elle sera accompagnée par Guillaume HB à la harpe.

La performance « Vie Mort Vie » transpose l’univers du roman dans un format scénique inédit, mêlant lecture dramatisée et création musicale live. Chouf donne voix aux mots qui sauvent, dans une expérience immersive où la littérature devient souffle, rythme et émotion pure.

« Vie Mort Vie », c’est l’histoire de Tin qui, à travers ses yeux d’enfant, nous raconte le parcours de sa famille à bout de souffle… Mais que passe-t-il exactement ? D’Alger à Belleville, la famille de Tin ne cesse de fuir et tente de se sauver… Quelle est cette menace qui pèse sur eux ?

Travailleuse sociale, DJ et poétesse, Chouf est une artiste hybride qui déclame, chante, danse, tremble avec les mots. « Vie Mort Vie » est son premier roman.

Guillaume HB est compositeur et harpiste, à la croisée de la musique symphonique, des musiques électroniques et de la danse.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h30 à 21h30

payant

Tarif unique une entrée + un verre de vin : 10€

Public adultes.

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris

